2 000 украинцев "застряли" на круизных лайнерах в Шотландии
Многие украинцы отправились в Шотландию. К примеру, в этой стране 2 тысячи беженцев поселили на двух круизных лайнерах. Они живут там уже полгода. С одним из них скоро закончится контракт и украинцам придется искать новое жилье. То есть, беженцы "застряли" на лайнере без дальнейшего проживания. Власть предлагает другие варианты решения ситуации.
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Правительство Шотландии заключило контракт с двумя круизными суднами, которые стали временным убежищем для беженцев. Одно из них – MS Ambition – базируется в Глазго, а второе – MS Victoria – пришвартовано в Эдинбурге.
Контракт с первым истекает 31 марта, а контракт с MS Victoria продлили до июня 2023 года.
На лайнере в Глазго с сентября 2022 года проживает 1 170 украинцев, в том числе 420 детей. Беженцам на борту предоставили доступ к:
- ресторанов;
- детских игровых площадок;
- магазинов;
- мест общего использования.
Также украинским переселенцам обеспечили доступ к медицине, социальной поддержке и курсам английского языка.
Как выглядят каюты разных классов / Фото ee.tallink
Правительство начали критиковать – ищут новое жилье
Из-за того, что украинцы так долго находятся на лайнерах, правительство столкнулось с критикой. Поскольку размещение беженцев там должно быть временным решением.
Поэтому власти Шотландии привлекли местные власти Глазго, чтобы найти украинцам более подходящее постоянное жилье. Среди предложенных вариантов – прием в местных семьях.
Кроме того, правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов для выкупа старых пустующих домов. Их планируется подготовить для украинских беженцев.