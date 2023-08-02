З продовженими паспортами можуть виникнути проблеми під час поїздок до інших країн. На цьому наголосили у Консульстві України в Гданську. З чим пов'язана така рекомендація – читайте далі!

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Чому не слід продовжувати термін дії закордонного паспорта?

Як пояснили у дипломатичній установі, міжнародні перевізники, а також установи та інституції країн керуються вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (International Civil Aviation Organization – ICAO). І ці вимоги однозначні: продовжені паспорти менш безпечні, а їх використання не рекомендується. Тож досить часто такі документи не беруть або дуже неохоче беруть до уваги при подорожах, особливо літаками.

Тому українцям не рекомендують продовжувати строк дії паспортів або вносити дані своїх дітей з метою подальших поїздок.

Пояснюємо: надання можливості продовження строку дії закордонних паспортів чи внесення до них даних були швидким рішенням уряду України на активну вимушену міграцію українців у пошуках безпечного місця в умовах, коли не було можливості виготовляти паспорти, а потреба в виїзді була чи не найбільша,

– зазначають у консульстві.

Однак зараз можна виготовити паспорт, перебуваючи за кордоном – зокрема, у консульстві чи у ДП "Документ". Зробити це можна попередньо зареєструвавшись в електронній черзі, або в одному з центрів обслуговування громадян за "живою" чергою.

Ці центри діють у таких польських містах:

Варшава – al. Jerozolimskie 179, Warszawa (ТЦ "Blue City", piętro +2);

– al. Jerozolimskie 179, Warszawa (ТЦ "Blue City", piętro +2); Вроцлав – plac Grunwaldzki 22, Wrocław (ТЦ "Pasaż Grunwaldzki", piętro 0);

– plac Grunwaldzki 22, Wrocław (ТЦ "Pasaż Grunwaldzki", piętro 0); Гданськ – al. Grunwaldzka 415, Gdańsk (бізнес-центр "Alchemia Argon");

– al. Grunwaldzka 415, Gdańsk (бізнес-центр "Alchemia Argon"); Краків – ul. Pawia 5, Kraków (ТЦ "Galeria Krakowska", lokal 6, piętro 2).

При цьому у відомстві додали, що повернутися до України по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесені до закордонного паспорта, можна без проблем. Але здійснювати регулярні поїздки через кордон за такими паспортами вже неможливо.