Українців затримали на польському кордоні з фальшивими COVID-сертифікатами
Інцидент трапився на автомобільному пункті пропуску в Гребенному у вівторок, 13 липня. П'ятеро громадян України показали польським прикордонникам підроблені документи про отримані щеплення від коронавірусу. Так чоловіки сподівалися уникнути відбування карантину.
Один із працівників прикордонної служби одразу запідозрив, що з довідками щось не так. Після ретельної перевірки його гіпотеза підтвердилася.
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Як покарали українців
Усіх учасників обману одразу ж затримали. У справі розпочали провадження щодо використання фальшивих документів при прикордонному контролі. Пізніше чоловіків депортували.
Загалом польські прикордонники цього року виявили вже близько 500 спроб перетину кордону з підробленими документами.
Слід зазначити, що використання неправдивих документів як автентичних санкціонується штрафом або обмеженням волі терміном від 3 місяців до 5 років.Також нагадуємо, що останнім часом серед українців стала поширеною контрабанда людського волосся. Польські митники розповіли, скількох порушників затримали минулого місяця і де українці, як правило, ховають незаконні товари.