Валюта в подушці та дитячому кріслі: українців оштрафували на 56 000 злотих на кордоні

Українці знову здивували польських прикордонників. Цього разу два величезні штрафи отримали жінка та чоловік, які таємно перевозили готівку.

Українці часто везуть готівку до Польщі контрабандою і через це мають серйозні неприємності під час проходження митного контролю. Днями чоловіка і жінку зловили на польському кордоні, коли вони намагалися непомітно провезти суму, яка еквівалентна понад 1 мільйону злотих.

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Ховають готівку в салоні

Ці два випадки були зафіксовані в пунктах пропуску в Долгобичові та Зосині. Про ці інциденти написали на сайті податкової адміністрації Люблінського воєводства.

У Долгобичові у багажі громадянина України, який їхав до Польщі знайшли 80 000 доларів готівкою. Чоловік намагався провезти гроші потайки і навіть не думав їх декларувати. За це порушник отримав штраф у 16 000 злотих (орієнтовно 3 600 євро).

А от у пункті пропуску в Зосині в українки, яка була за кермом легковика, виявили ще більшу контрабандну суму – 166 000 доларів, 8 800 євро та 5 600 гривень. Незадекларовану валюту жінка сховала в подушку та дитяче крісло. За таке порушення українка отримала штраф у 40 000 злотих (близько 9 000 євро). У неї одразу вилучили цю суму.

В обох вищезгаданих випадках громадян України зобов'язали письмово задекларувати перевезення великої суми готівки.

Нагадаємо, нещодавно 38-річну українку також оштрафували під час перетину кордону в Медиці. Жінка подорожувала на мікроавтобусі і потайки хотіла провезти 15 310 євро. Українка намагалась пояснити, що ці гроші потрібні їй "‎для життя" за кордоном. Але порушницю таки оштрафували на 8 000 злотих (близько 1 800 євро),

Готівку через українсько-польський кордон можна провозити сумоюабо в еквіваленті в іншій валюті.