Українців в Польщі запрошують на флешмоб з виконання колядок
Джерело:Наш Вибір
У Варшаві 6 січня громадян України закликають взяти участь у спільному виконанні колядок. Планується зйомка відео та запрошення відомих музикантів.
Місце і час події поки що не визначили. Проте, на сторінці ініціативи у фейсбуці відгукнулися вже близько 50 осіб.
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Детальніше про флешмоб з виконання українських колядок
Минулого року через пандемію українці в Польщі були позбавленими можливості насолоджуватися спільним виконанням колядок. Люди співали разом із родичами онлайн та в телефоннім режимі. Цьогоріч у Варшаві планують повернути відчуття повноцінного свята та планують спільний український флешмоб.
Організаторка флешмобу Людмила Ромащенко наголошує на важливості великої кількості учасників. Адже активність буде ознакою того, що українці в Польщі готові до співпраці, мають бажання об'єднуватися та спілкуватися.
Крім українців, до флешмобу у Варшаві хочуть долучити й представників інших народів. Також запросять професійних співаків, музикантів, відеооператорів, дизайнерів.
За словами Людмили Ромащенко, до організації події долучилися навіть ті, хто не зможе бути на Різдво у Варшаві. Так, з України ініціаторам надсилають хустки на костюми, роблять віночки. Одна дизайнерка готує вертепну зірку. Ще волонтери зголосилися спекти свіжий хліб та зробити канапки для учасників.
Якщо ви не вмієте співати – не біда! Я теж не вмію. Є багато можливостей допомогти. Приєднуйтесь!
– запрошує Людмила Ромащенко.
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