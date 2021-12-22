Место и время события пока не определили. Однако на странице инициативы в фейсбуке откликнулось уже около 50 человек.

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Подробнее о флешмобе по исполнению украинских колядок

В прошлом году из-за пандемии украинцы в Польше были лишены возможности наслаждаться совместным исполнением колядок. Люди пели вместе с родственниками онлайн и в телефонном режиме. В этом году в Варшаве планируют вернуть чувство полноценного праздника и планируют общий украинский флешмоб.

Организатор флешмоба Людмила Ромащенко отмечает важность большого количества участников. В едь активность будет признаком того, что украинцы в Польше готовы к сотрудничеству, хотят объединяться и общаться.

Кроме украинцев к флешмобу в Варшаве хотят приобщить и представителей других народов. Также пригласят профессиональных певцов, музыкантов, видеооператоров, дизайнеров.

По словам Людмилы Ромащенко , к организации события присоединились даже те, кто не сможет быть на Рождество в Варшаве. Так , из Украины инициаторам присылают платки на костюмы, делают веночки. Одна дизайнер готовит вертепную звезду. Еще волонтеры вызвались испечь свежий хлеб и сделать бутерброды для участников.

Если вы не умеете петь – не беда! Я тоже не умею. Есть много возможностей помочь. Присоединяйтесь!

– приглашает Людмила Ромащенко.