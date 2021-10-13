Українців в Польщі спіймали на крадіжці велосипедів

Двох молодих громадян України звинувачують у численних крадіжках двоколісних транспортних засобів. Велосипеди та запчастини до них знайшли у гаражі молодиків.

Це сталося у Шамотулах, що поблизу Познані. Тепер українцям загрожує ув'язнення.

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Детальніше про злочини, які скоїли українці

Велосипеди у Шамотулах почали зникати ще з липня. Повідомлення про крадіжки транспортних засобів надходили до місцевої поліції до кінця жовтня.

Правоохоронцям нещодавно вдалося спіймати злочинців. Ними виявилися двоє громадян України віком 19 і 20 років.

Докази крадіжок знайшли під час обшуку житла хлопців. Зокрема, у гаражі виявили 11 чужих велосипедів та велосипедні деталі (лічильники, лампи тощо). Загальна вартість знайдених поліцією крадених речей складає близько 7 000 злотих (приблизно 49 000 гривень).

За ці злочинні дії українців можуть позбавити волі терміном до 10 років.