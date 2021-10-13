Это произошло в Шамотулах, что возле Познани. Теперь украинцам грозит заключение.

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Подробнее о преступлениях, которые совершили украинцы

Велосипеды в Шамотулах начали исчезать еще с июля. Сообщения о кражах транспортных средств поступали в местную полицию до конца октября.

Правоохранителям недавно удалось поймать преступников. Ими оказались двое граждан Украины в возрасте 19 и 20 лет .

Доказательства кражи нашли во время обыска жилья ребят. В частности, в гараже обнаружили 11 чужих велосипедов и велосипедные детали (счетчики, лампы и так далее). Общая стоимость найденных полицией краденых вещей составляет около 7 000 злотых (примерно 49 000 гривен).