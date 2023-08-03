Як українцям отримати безкоштовне житло в Європі від Airbnb та United for Ukraine

Організація United for Ukraine відновлює програму надання житла для українських біженців у Європі. Сім'ї з дітками зможуть отримати притулок завдяки платформі Airbnb.

Починаючи з лютого 2022 року організація Airbnb.org допомогла знайти тимчасове житло в Європі для 100 тисяч українців. І продовжить це робити і надалі.

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Платформа нещодавно відновила цей вид допомоги і продовжила надавати короткострокове розміщення для українців до 31 грудня 2023 року. Заявки на тимчасове житло в Європі можна подавати онлайн. Але є деякі умови:

Житло надається лише сім'ям з дітьми;

Мешкати в тимчасовому житлі можна від 7 до 30 днів;

Програма доступна лише для тих, хто раніше не користувався допомогою United for Ukraine.

Як подати заявку

Якщо ви переконались, що відповідаєте вищезазначеним умовам, можете подаватися на безкоштовне тимчасове житло. Для цього на платформі UFU натисніть на розділ "‎Знайти тимчасове житло".

Далі вам потрібно буде надати про себе потрібну інформацію. Заповніть пункти про те, кому, де і на який час потрібне житло. Також важливо підтвердити, що родина тікала з України через війну і перебуває у складних обставинах. Підтвердити свою особу можна за допомогою українського паспорта, дозволу на роботу або посвідки на проживання в Україні.

щоб у паспорті стояв штамп, який підтвердить, що сім'я виїхала після 24 лютого 2022 року.

Після цього ви зможете знайти варіанти тимчасового розміщення в Європі від Airbnb та United For Ukraine.

United For Ukraine — це міжнародна організація, яку створено в перші дні війни з метою надання допомоги українським біженцям за кордоном. Під час перших тижнів повномасштабної війни, понад 150 волонтерів у 34 країнах долучилися до благодійних заходів. Українці можуть звертатися до фахівців платформи за інформаційною допомогою, юридичною консультацією чи психологічною підтримкою.

Українців поселяють у "селах-привидах" Німеччини

Тим часом у Німеччині українців розміщують у населених пунктах, які мали зносити, а жителів звідти вже виселили. Але тепер у закинутих селах надали житло для українських біженців. Наразі тут немає магазинів, аптек та лікарів.

Але українці не скаржаться. Кажуть, головне, що є світло, вода та опалення. А також інтернет і мобільний зв'язок, щоб подзвонити додому. Щотижня сюди приїжджають представники місцевої влади і допомагають біженцям із документами.

Зараз переселенців у федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія розселяють неподалік чинних вугільних кар'єрів Інден, Гамбах і Гарцвайлер.

Розподіл українців у федеральні землі та комуни Німеччини відбувається за квотами. Обрати місце прихистку самотужки неможливо, а назва населеного пункту, куди поїдуть українці, генерується автоматично в інформаційному центрі LEA.