Крихітне казкове герцогство: чому варто відвідати Люксембург вже цього літа

Вихідні у Європі – завжди чудова ідея. І доки Франція приймає літні Олімпійські ігри, а Іспанія та Італія потерпають від аномальної спеки, туристів чекає Люксембург.

Люксембург – одна з найменших та найбезпечніших країн ЄС. Влітку вона – найкращий варіант для туристів. Все тому, що температура повітря все одно не йде дуже агресивно "у плюси", а мандрівників – не так багато як-от у Франції чи Нідерландах, розповідає Закордон 24.

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Що варто побачити у Люксембурзі

Столицею герцогства Люксембург є однойменне місто. Воно засноване близько тисячі років тому й зберігає вайб старовинної фортеці. Туристи зауважують, що Люксембург зачаровує й дивує своєю казковістю: наче потрапляєш в улюблений мультик від Disney.

Цікаво, що у Люксембурзі – безплатний громадський транспорт. Це рішення ухвалили декілька років тому, аби боротися з заторами, й воно вже отримало тисячі вдячних відгуків від місцевих і туристів.



Люксембург вражає своєю казковістю / Unsplash

Туристів закликають виділити собі час, аби просто прогулятися вулицями міста, зайти у кав'ярню на каву й придбати шоколад у місцевій кондитерській.

Окрім того, серед must visit локацій Люксембурга:

Собор Люксембурзької Богоматері;

Замок Берг;

Замок Віанден;

Міст Адольфа.

До слова, з Люксембурга – дуже легко добратися до інших прекрасних міст Європи. Зокрема, дорога до Парижа займе близько 2 годин.