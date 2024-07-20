Люксембург – одна з найменших та найбезпечніших країн ЄС. Влітку вона – найкращий варіант для туристів. Все тому, що температура повітря все одно не йде дуже агресивно "у плюси", а мандрівників – не так багато як-от у Франції чи Нідерландах, розповідає Закордон 24.
Зверніть увагу Бюджетні Мальдіви: де можна знайти наймальовничіші європейські пляжі з кришталевою водою
Що варто побачити у Люксембурзі
Столицею герцогства Люксембург є однойменне місто. Воно засноване близько тисячі років тому й зберігає вайб старовинної фортеці. Туристи зауважують, що Люксембург зачаровує й дивує своєю казковістю: наче потрапляєш в улюблений мультик від Disney.
Цікаво, що у Люксембурзі – безплатний громадський транспорт. Це рішення ухвалили декілька років тому, аби боротися з заторами, й воно вже отримало тисячі вдячних відгуків від місцевих та туристів.
Люксембург вражає своєю казковістю / Unsplash
Туристів закликають виділити собі час, аби просто прогулятися вулицями міста, зайти у кав'ярню на каву й придбати шоколад у місцевій кондитерській.
Окрім того, серед must visit локацій Люксембурга:
- Собор Люксембурзької Богоматері;
- Замок Берг;
- Замок Віанден;
- Міст Адольфа.
До слова, з Люксембурга – дуже легко добратися до інших прекрасних міст Європи. Зокрема, дорога до Парижа займе близько 2 годин.