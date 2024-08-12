Українці масово виїжджають з однієї країни ЄС
Джерело:Євростат
Євростат оновив дані про ситуацію з українцями у ЄС. Наразі тимчасовим захистом користуються понад 4,3 людей. Найбільше біженців – у Німеччині.
Українці можуть вільно будувати своє життя на території країн ЄС щонайменше до 2026 року. Тимчасовим захистом наразі скористалися понад 4 315 600 людей. Більшість з них оцінюють свій досвід як позитивний. Українці успішно інтегруються у життя обраних країн та успішно реалізовуються у "своїх" сферах.
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Упродовж червня найбільше українців прибуло у такі країни:
- Німеччина (+15 010; +1,1%);
- Польща (+12 520; +1,3%);
- Чехія (+4 370; +1,2%).
Окрім того, за даними Євростату, найактивніше українці виїжджали з Естонії (-1 245; -3,7%). На другому місці –
Франція, однак показник – набагато нижчий (-80; -0,1%).
Тим часом загальна статистика фактично не змінилася. Найбільше українців, які користуються тимчасовим захистом, – у таких країнах:
- Німеччина (1 347 525 осіб; 31,2% від загальної кількості в ЄС);
- Польща (965 775; 22,4%);
- Чехія (360 775; 8,4%).