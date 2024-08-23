В яких країнах українці найчастіше відкривають бізнес

Наразі на території ЄС перебувають понад 4 мільйони українців. Більшість з них успішно інтегруються у життя тих країн, де знайшли притулок. Зокрема, успішно будують бізнес.

У перші місяці після 22 лютого 2024 року українці намагалися інтегруватися у ринки праці країн ЄС, а згодом почали диктувати на них свої правила. Статистика каже, що наші люди створюють робочі місця й суттєво посилюють економіки обраних країн.

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Зауважують, що найчастіше українці створюють бізнес, який має на меті допомогти саме їхнім співгромадянам. Зокрема, дозволити їм не почуватися дискомфортно без українського сервісу.

Не тільки тому, що знають про якість українських послуг, але й з патріотичних міркувань – йдуть "свій до свого по своє". Часто українські підприємці працевлаштовують українців за кордоном, даючи робочі місця,

– мовиться у повідомленні.

Де українці найохочіше відкривають бізнес

Станом на 2024 український бізнес зареєстрований у понад 30 країнах світу. За дуже короткий час українцям вдається не лише розвинутися у певній сфері, але й стати серйозними гравцями на ринку.

Найчастіше українці відкривають бізнеси у таких країнах:

Польща;

Німеччина;

Чехія;

Велика Британія.

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