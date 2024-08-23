В первые месяцы после 22 февраля 2024 года украинцы пытались интегрироваться в рынки труда стран ЕС, а затем начали диктовать на них свои правила. Статистика говорит, что наши люди создают рабочие места и существенно усиливают экономики выбранных стран.

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Отмечают, что чаще всего украинцы создают бизнес, целью которого является помочь именно их согражданам. В частности, позволить им не чувствовать себя дискомфортно без украинского сервиса.

Не только потому, что знают о качестве украинских услуг, но и из патриотических соображений – идут "свой к своему за своим". Часто украинские предприниматели трудоустраивают украинцев за рубежом, давая рабочие места,

– говорится в сообщении.

Где украинцы охотнее всего открывают бизнес

По состоянию на 2024 украинский бизнес зарегистрирован в более чем 30 странах мира. За очень короткое время украинцам удается не только развиться в определенной сфере, но и стать серьезными игроками на рынке.

Чаще всего украинцы открывают бизнес в таких странах:

Польша;

Германия;

Чехия;

Великобритания.

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