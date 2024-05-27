Париж не увійшов до рейтингу: які міста ЄС – найкращі для життя у 2024

Наразі на території ЄС перебувають понад 4 мільйони українців. Вони успішно інтегруються в життя країн, на території яких отримали прихисток. Станом на травень 2024 українцям розповіли, які міста ЄС – найкращі для життя.

Щоб сформувати рейтинг найкомфортніших міст ЄС для життя, опитали мешканців 83 міст. Оцінювали рівень життя, безпеку, комфорт тощо.

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Які міста – найкомфортніші у ЄС для життя

10 місце – Клуж-Напока (Румунія). Своїм життям у місті задоволені понад 94% місцевих жителів. Окрім того, понад 70% зауважили, що там легко знайти роботу. Варто зауважити, що Клуж-Напока – одне з улюблених міст світу для короля Чарльза ІІІ.

9 місце – Брага (Португалія). Один з найбільш недооцінених курортів країни. На жаль, туристи часто ігнорують його. Водночас місцевих жителів це абсолютно не засмучує. Вони зізнаються, що живуть абсолютно щасливо. Понад 94% мешканців міста Брага задоволені своїм життям.

8 місце – Росток (Німеччина). Північне місто демонструє чудові рейтинги за рівнем щастя. Понад 90% людей задоволені своїм життям там. Окрім того, понад 85% місцевих жителів наголосили: вони задоволені своєю роботою.

7 місце – Женева (Швейцарія). Понад 95% місцевих жителів заявили, що задоволені своїм рівнем життя. Водночас люди наголошують: ціна оренди на помешкання – дуже висока. Лише 8% місцевих жителів можуть дозволити собі вільно орендувати житло мрії.

6 місце – Стокгольм (Швеція). Понад 95% людей задоволені своїм життям. Водночас також скаржаться на високі ціни на оренду.

5 місце – Гданськ (Польща). Польське портове місто визнали одним з найкращих у світі для життя. Понад 95% опитуваних наголосили, що абсолютно задоволені.

4 місце – Лейпциг (Німеччина). Понад 95% людей задоволені своїм життям у місті. Наголошують, що воно – справжня молодіжна столиця Німеччини.

3 місце – Копенгаген (Данія). Свою радість від життя у місті озвучили приблизно 96% місцевих. Вони наголошують, що їхнє життя – стабільне та безпечне.

2 місце – Ґронінґен (Нідерланди). Понад 96% місцевих жителів – щасливі будувати своє майбутнє там. Близько 85% людей заявили, що почуваються у безпеці.

Хто очолив рейтинг

Перше місце у рейтингу обійняв Цюрих. Його визнали найкращим містом для життя на території ЄС. Понад 97% місцевих жителів задоволені своїм життям. Вони зауважують, що задоволені своєю роботою та рівнем комфорту у Цюриху.