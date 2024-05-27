Чтобы сформировать рейтинг самых комфортных городов ЕС для жизни, опросили жителей 83 городов. Оценивали уровень жизни, безопасность, комфорт и тому подобное.

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Какие города – самые комфортные в ЕС для жизни

10 место – Клуж-Напока (Румыния). Своей жизнью в городе довольны более 94% местных жителей. Кроме того, более 70% заметили, что там легко найти работу. Стоит заметить, что Клуж-Напока – один из любимых городов мира для короля Чарльза III.

9 место – Брага (Португалия). Один из самых недооцененных курортов страны. К сожалению, туристы часто игнорируют его. В то же время местных жителей это совершенно не огорчает. Они признаются, что живут абсолютно счастливо. Более 94% жителей города Брага довольны своей жизнью.

8 место – Росток (Германия). Северный город демонстрирует отличные рейтинги по уровню счастья. Более 90% людей довольны своей жизнью там. Кроме того, более 85% местных жителей отметили: они довольны своей работой.

7 место – Женева (Швейцария). Более 95% местных жителей заявили, что довольны своим уровнем жизни. В то же время люди отмечают: цена аренды на жилье – очень высока. Лишь 8% местных жителей могут позволить себе свободно арендовать жилье мечты.

6 место – Стокгольм (Швеция). Более 95% людей довольны своей жизнью. В то же время также жалуются на высокие цены на аренду.

5 место – Гданьск (Польша). Польский портовый город признали одним из лучших в мире для жизни. Более 95% опрошенных отметили, что абсолютно довольны.

4 место – Лейпциг (Германия). Более 95% людей довольны своей жизнью в городе. Отмечают, что оно – настоящая молодежная столица Германии.

3 место – Копенгаген (Дания). Свою радость от жизни в городе озвучили примерно 96% местных. Они отмечают, что их жизнь – стабильная и безопасная.

2 место – Гронинген (Нидерланды). Более 96% местных жителей – счастливы строить свое будущее там. Около 85% людей заявили, что чувствуют себя в безопасности.

Кто возглавил рейтинг

Первое место в рейтинге занял Цюрих. Его признали лучшим городом для жизни на территории ЕС. Более 97% местных жителей довольны своей жизнью. Они отмечают, что довольны своей работой и уровнем комфорта в Цюрихе.