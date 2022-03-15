Українці, які знайшли прихисток в готелях Європи: три щемливі історії

За даними ООН, з початку війни в Україні кількість біженців вже сягнула позначки 3 мільйони. Більшість людей відправилися до країн ЄС.

Європейські держави погодилися прийняти необхідну кількість українців, а волонтери допомагають вимушено переселеним людям знайти безплатне тимчасове житло. Так, з початку війни у Європі стартувала ініціатива Hospitality Helps, що у перекладі – "Гостинність допомагає". Власники готелів у різних країнах Європи пропонують біженцям з України безплатне поселення терміном на 5 діб. Hospitality Helps організували українки Ліда Несмачна та Софія Відман. Троє громадян України, які скористалися цією можливістю, розповіли свої історії.

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Сергій, багатодітний батько з Борисполя

Сергій прокинувся 24 лютого о 5 ранку під звуки роботи системи ППО. Чоловік пригадує, як стіни будинку здригалися від звуків вибухів. За 15 хвилин його родина встигла скласти речі та посадити тварин у переноски.

Сергій завчасно склав план евакуації на випадок ворожого вторгнення. У машині вже чекали зібрані документи, мінімальні запаси їжі та води. Маршрут теж був складений заздалегідь – таким чином, щоб оминути центральні траси та багатогодинні затори. З-під Києва українці приїхали в готель під Буковелем. Дорога зайняла 25 годин.

Сім'я думала, що вирушила до безпечного місця. Але звуки повітряної тривоги переслідували їх і там. По декілька разів за ніч доводилося спускатися до сховища.

Сергій додав, що рідні його дружини живуть у Маріуполі під постійними обстрілами, а дім її сестри частково зруйнований.

Отже, щоб урятувати дружину та дітей від нервового зриву, Сергій вирішив виїхати до Європи. На кордоні довелося простояти 8 годин. Та вже о 3 ночі родина заселилася в один з готелів, які приймають біженців за програмою Hospitality Helps.

Анастасія та Вася, 28 років, юристи з Києва

"24 лютого у нашому рідному Києві пролунали вибухи. О 5 ранку розпочалася війна, на той момент ми перебували вдома. Однак у найближчі терміни нам довелося виїхати за кордон у пошуках спокою хоча б на деякий час. Нас супроводжували безсонні ночі, стрес, нерозуміння та почуття тотальної несправедливості. З іншого боку, нас переповнювали емоції гордості та пошани до українських воїнів, які боронять нашу землю від загарбників. Ми відчули себе так, ніби в нас забрали щось більше, ніж спокій у рідній країні. Нас позбавили відчуття вибору, майбутнього, орієнтирів, що робити далі і як рухатися. Рішення поїхати було складним, проте наразі ми маємо змогу допомагати нашим воїнам навіть тут, за кордоном, організовуючи гуманітарні коридори й залучаючи спільноту", – каже жителька столиці.

Анастасія і Вася виїхали спершу до Польщі, провівши дві доби на кордоні. Потім опинилися в Чехії, де отримали прихисток у готелі "Хілтон" на дві доби. Анастасія пригадує, що працівники готелю були дуже турботливими. Нарешті українці відчули себе у безпеці.

Даша з Києва

Даша виїхала з Києва разом із сином та котом у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Валізу заздалегідь не збирала, бо не вірила, що може початися війна. Спочатку жінка поїхала у батьківський дім, який завжди асоціювався з надією та спокоєм. Пізніше вирішила їхати за кордон заради безпеки дитини.

Даша пригадує, як приїхала на пункт пропуску із Молдовою і побачила біженців, що намагалися виїхати з країни. Всюди були волонтери, надавали теплу їжу та одяг. Вона вирішила йти пішки, щоб не стояти декілька діб у чергах на в'їзд.

Далі українка вирушила до Праги. Там знайшла волонтерів, готових забрати її на авто. Даша розповідає, що постійно відчувала турботу від інших і хотіла про когось піклуватися натомість. Така нагода випала: дорогою вдалося забрати 16-річного юнака, який прямував до матері в Німеччину.

Жінка з сином невдовзі заселилася в один з готелів, які долучилися до ініціативи Hospitality Helps.

Як же мені стало легко, коли я опинилася сама, без сторонніх людей, коли я зняла одяг, який майже зрісся зі мною за тиждень, коли змогла змити втому. Мені було добре, я могла виспатися. А ось мої рідні залишилися в Україні, і я ніколи не буду щасливою, поки вони у небезпеці, коли найміцніший та безпечний дім може у будь-яку мить дати тріщину,

– ділиться Даша.

Корисна інформація для громадян України, які збираються їхати за кордон

Усі, хто потребують прихистку у Європі, можуть забронювати номер у готелі на сайті Hospitality Helps. Безплатний термін перебування – до 5 діб. Для заселення потрібно пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство чи проживання в Україні. Трансфер до готелю не надається.

Ініціатива дозволяє знайти тимчасовий притулок у таких локаціях: