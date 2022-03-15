Украинцы, нашедшие убежище в отелях Европы: три щемящих истории

По данным ООН, с начала войны в Украине количество беженцев уже достигло отметки в 3 миллиона. Большинство людей отправились в страны ЕС.

Европейские государства согласились принять необходимое количество украинцев, а волонтеры помогают вынужденно переселенным найти бесплатное временное жилье. Так, с начала войны в Европе стартовала инициатива Hospitality Helps, в переводе – "Гостеприимство помогает". Владельцы гостиниц в разных странах Европы предлагают беженцам из Украины бесплатное поселение сроком на 5 суток. Hospitality Helps организовали украинки Лида Невкусная и София Отман. Три гражданина Украины, которые воспользовались этой возможностью, рассказали свои истории.

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Сергей, многодетный отец из Борисполя

Сергей проснулся 24 февраля в 5 утра под звуки работы системы ПВО. Мужчина вспоминает, как стены дома содрогались от звуков взрывов. Через 15 минут его семья успела сложить вещи и посадить животных в переноски.

Сергей заранее составил план эвакуации на случай вражеского вторжения. В машине уже ждали собранные документы, минимальные запасы еды и воды. Маршрут тоже был составлен заранее – таким образом, чтобы обойти центральные трассы и многочасовые пробки. Из-под Киева украинцы приехали в гостиницу под Буковелем. Дорога заняла 25 часов.

Семья думала, что отправилась в безопасное место. Но звуки воздушной тревоги преследовали их и за рубежом. Несколько раз за ночь приходилось спускаться в хранилище.

Сергей добавил, что родные его супруги живут в Мариуполе под постоянными обстрелами, а дом ее сестры частично разрушен.

Чтобы спасти жену и детей от нервного срыва, Сергей решил уехать в Европу. На границе пришлось простоять 8 часов. Уже в 3 ночи семья заселилась в одну из гостиниц, принимающих беженцев по программе Hospitality Helps.

Анастасия и Вася, 28 лет, юристы из Киева

"24 февраля в нашем родном Киеве раздались взрывы. В 5 утра началась война. На тот момент мы находились дома. Однако в ближайшие сроки нам пришлось выехать за границу в поисках покоя хотя бы на время. Нас сопровождали бессонные ночи, стресс, непонимание. С другой стороны, нас переполняли эмоции гордости и уважения к украинским воинам, которые защищают нашу землю от захватчиков. ориентиров, что делать дальше и как двигаться. Решение поехать было сложным, однако пока мы имеем возможность помогать нашим воинам даже здесь, за рубежом, организуя гуманитарные коридоры и привлекая сообщество", – говорит жительница столицы.

Анастасия и Вася выехали сначала в Польшу, проведя двое суток на границе. Затем оказались в Чехии, где получили убежище в гостинице "Хилтон" на двое суток. Анастасия напоминает, что работники гостиницы были очень заботливыми. Наконец-то украинцы почувствовали себя в безопасности.

Даша из Киева

Даша уехала из Киева вместе с сыном и котом в первый день полномасштабного вторжения России. Чемодана заранее не собирала, потому что не верила, что может начаться война. Сначала женщина уехала в родительский дом, всегда ассоциировавшийся с надеждой и спокойствием. Позже решила ехать за границу ради безопасности ребенка.

Даша вспоминает, как приехала на пункт пропуска с Молдовой и увидела беженцев, пытавшихся уехать из страны. Всюду были волонтеры, предоставляли теплую еду и одежду. Она решила идти пешком, чтобы не стоять несколько суток в очередях на въезд.

Дальше украинка отправилась в Прагу. Там нашла волонтеров, готовых забрать ее на автомобиле. Даша рассказывает, что постоянно чувствовала заботу от других и хотела о ком-то заботиться. Такой случай представился: по дороге удалось забрать 16-летнего подростка, который направлялся к матери в Германию.

Женщина с сыном вскоре заселилась в одну из гостиниц, приобщившихся к инициативе Hospitality Helps.

Как же мне стало легко, когда я оказалась сама, без посторонних людей, когда я сняла одежду, которая почти выросла со мной за неделю, когда смогла смыть усталость. Мне было хорошо, я могла выспаться. А вот мои родные остались в Украине, и я никогда не буду счастлива, пока они в опасности, когда самый крепкий и безопасный дом может в любой момент дать трещину,

– делится Даша.

Полезная информация для граждан Украины, собирающихся ехать за границу

Все, кто нуждается в убежище в Европе, могут забронировать номер в отеле на сайте Hospitali ty Helps. Бесплатный срок пребывания – до 5 суток. Для заселения нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданство или проживание в Украине. Трансфер в отель не предоставляется.

Инициатива позволяет найти временное убежище в следующих локациях: