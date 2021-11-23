Українці у Вроцлаві влаштували протест через довге чекання карт побиту: чи дало це результат

Вроцлав є лідером антирейтингу за часом очікування карт побиту для іноземців. Свої документи у польському місті мігранти чекають роками. Тож, аби привернути увагу до цієї прикрої ситуації, українці пікетували Нижньосілезьку воєводську адміністрацію.

Акція протесту відбулася 30 жовтня і зібрала десятки невдоволених українських мігрантів.

Важливо Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

Як минула акція протесту

Вона стартувала о 13:00 і мала на меті привернути увагу до ситуації з іноземцями у Нижній Сілезії, які довго чекають на документи, які дозволяють легально перебувати в Польщі. Так, до будівлі Нижньосілезької воєводської адміністрації прийшли понад 50 українців.

У руках вони тримали білі аркуші з різними цифрами: 1, 2, 3 і навіть 5. Ці цифри символізують роки очікувань на свої документи. Люди скаржилися, що роками не можуть отримати свої карти побуту та змушені постійно стикатися зі зволіканням та ігноруванням з боку інспекторів.

Щороку збільшується кількість людей, які подають документи на отримання карти побиту у Польщі. У 2020 році у вроцлавському ужонді перебувало 27 тисяч справ. Цьогоріч ця позначка перетнула межу у 32 тисячі.



Протест українців у Вроцлаві / Фото Leewadia Wordpress



Люди чекають на документи роками / Фото Leewadia Wordpress

Чи дало це результат

Влада Польщі звернула свою увагу на проблему та вже анонсувала зміни в законодавстві, які спростять легалізацію іноземців. 16 та 17 листопада, законопроєкт схвалила профільна комісія Сейму, документ пройшов слухання в сесійній залі, та був проголосований Сеймом у другому читанні.

Варто зауважити, що під час обговорення законопроєкту посли згадали акцію, яку іноземці провели у Вроцлаві. Вони визнали, що закон є необхідним і дуже важливим.

Закон є дуже важливим. Те, що відбувається в воєводських управліннях, у питаннях велетенської кількості заяв на тимчасове перебування і роботу, викликає занепокоєння. У Вроцлаві відбулися відповідні протести. Рекордсмени чекають по кілька років, а точніше 5 років на видачу рішення про перебування,

– сказав Пьотр Борис з парламентської трибуни у Сеймі.

Залишилося лише, щоб законопроєкт розглянув ще Сенат (на це Сенат має максимум місяць часу), остаточно затвердив Сейм та підписав президент Польщі.