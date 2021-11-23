Украинцы во Вроцлаве устроили протест из-за долгого ожидания карт побыта: дало ли это результат

Вроцлав является лидером антирейтинга по времени ожидания карт побыта для иностранцев. Свои документы в польском городе мигранты ждут годами. Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, украинцы пикетировали Нижнесилезскую воеводскую администрацию.

Акция протеста прошла 30 октября и собрала десятки недовольных украинских мигрантов.

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Как прошла акция протеста

Она стартовала в 13:00 и преследовала цель привлечь внимание к ситуации с иностранцами в Нижней Силезии, которые долго ждут документов, позволяющих легально находиться в Польше. Так, к зданию Нижнесилезской воеводской администрации пришли более 50 украинцев.

В руках они держали белые листы с разными цифрами: 1, 2, 3 и даже 5. Эти цифры символизируют годы ожиданий своих документов. Люди жаловались, что годами не могут получить свои карты побыта и вынуждены постоянно сталкиваться с промедлением и игнорированием инспекторов.

Ежегодно увеличивается количество людей, подающих документы на получение карты побыта в Польше. В 2020 году во вроцлавском уженде находилось 27 тысяч дел. В этом году эта отметка пересекла границу в 32 тысячи.



Протест украинцев во Вроцлаве / Фото Leewadia Wordpress



Люди ждут документы годами / Фото Leewadia Wordpress

Дало ли это результат

Власти Польши обратили свое внимание на проблему и уже анонсировали изменения в законодательстве, которые упростят легализацию иностранцев. 16 и 17 ноября законопроект одобрила профильная комиссия Сейма, документ прошел слушания в сессионном зале, а также был проголосован Сеймом во втором чтении.

Следует отметить, что во время обсуждения законопроекта послы упомянули акцию, которую иностранцы провели во Вроцлаве. Они признали, что закон необходим и важен.

Закон очень важен. Происходящее в воеводских управлениях в вопросах огромного количества заявлений на временное пребывание и работу вызывает беспокойство. Во Вроцлаве прошли ответные протесты. Рекордсмены ждут по несколько лет, а точнее 5 лет выдачу решения о пребывании,

– сказал Петр Борис с парламентской трибуны в Сейме.

Осталось лишь, чтобы законопроект рассмотрел еще Сенат (на это у Сената есть максимум месяц времени), окончательно утвердил Сейм и подписал президент Польши.