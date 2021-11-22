Українці виїжджають до Польщі через дорогу комуналку: цікаві результати соцдослідження

80,6% українців виїжджають працювати до Польщі через економічний фактор. Люди прагнуть отримувати більші зарплати, мати змогу робити заощадження та вчасно сплачувати рахунки. А останнім часом все більше емігрантів їдуть до сусідньої Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні.

Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру Gremi Personal. Ба більше, стрімко зростає кількість тих, хто вирушає на заробітки за кордон вперше.

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Які причини спонукають українців виїжджати за кордон

Кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні, збільшилася на 25%. При цьому за останні два місяці значно зросла кількість заявок від тих трудових мігрантів, які ніколи раніше не працювали за кордоном.

Також чимало громадян України повідомляють, що їдуть на роботу в Польщі через потребу заробити на святкування Нового року та святкові подарунки для рідних.

Польщу громадяни України найчастіше обирають через географічну близькість і тому, що на польських заводах можна працювати три місяці за безвізом, зауважує Анна Джоболда, директорка Департаменту рекрутації Gremi Personal.

Нагадуємо, що у Польщі зараз працюютьукраїнських громадян.