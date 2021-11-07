Майстер клас організували в турецькому ресторані Dönerci Serkan Usta. Аби віддячити, там процес приготування та нарізання дьонеру, популярної в Туреччині м’ясної страви.

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Перед початком майстер-класу до його учасників звернувся Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар. Він наголосив, що культурна дипломатія має свій вимір у гастрономічній дипломатії. А сам борщ дипломат назвав однією із найсмачніших страв, яка допоможе відчути дух України.

Мезенцев про домашній та ресторанний борщі

Процес приготування борщу демонстрував український шеф-кухар Ігор Мезенцев. Він розповів, що на Сході України, звідки він родом, готують борщ із копченими грушами замість грибів. "Я, наприклад, можу їсти борщ щодня, він може заміняти мені всі прийоми їжі", – наголосив кулінарний експерт.



Ігор Мезенцев показує, як правильно готувати борщ / Фото з фейсбук-сторінки посла

Шеф-кухар також зауважив, що можна готувати домашній борщ, а може – ресторанний. Основна відмінність між ними полягає у розмірі нарізки продуктів. Для страви у закладі усі овочі потрібно нарізати не ширше столової ложки, аби не забруднитися під час їжі.

Що привіз до турецької столиці Клопотенко

До Мезенецева приєднався й інший відомий шеф-кухар – Євген Клопотенко. Він запізнився на майстер-клас, оскільки його рейс затримали через негоду. Українець привіз із собою соняшникову олію, сир та пшоно – з ним готують борщ за козацьким рецептом. Також він частував присутніх сушеними бджолами.

Світові тренди говорять про те, що в Україні дуже багато пшениці та жита, але ми про них мало говоримо світові,

– пояснив Клопотенко.

Й розповів про унікальний інгредієнт страви. "Ми знайшли на Закарпатті старе жито. Його вдалося відродити з насіння, якому було 130 років. Ви всі зможете скуштувати. Можна взяти хліб, вмочити в олію та скуштувати", – закликав шеф-кухар.

Як пройшов майстер-клас від Мезенцева та Клопотенка / Фото консульства України

Українські шеф-кухарі поділилися секретами приготування борщу: дивіться відео