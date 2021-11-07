Мастер класс был организован в турецком ресторане Dönerci Serkan Usta. В благодарность тамошние повара продемонстрировали процесс приготовления и нарезки дьонеру.

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Перед началом мастер-класса к его участникам обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар. Он отметил, что культурная дипломатия имеет свое измерение в гастрономической дипломатии. А сам борщ дипломат назвал одним из самых вкусных блюд, которые помогут почувствовать дух Украины.

Мезенцев о домашнем и ресторанном борще

Процесс приготовления борща демонстрировал украинский шеф-повар Игорь Мезенцев. Он рассказал, что на Востоке Украины, откуда он родом, готовят борщ с копчеными грушами вместо грибов. "Я, например, могу есть борщ каждый день, он может заменять мне все приемы пищи", – подчеркнул кулинарный эксперт.



Мезенцев показывает, как правильно готовить борщ / Фото из фейсбук-страницы посла

Шеф-повар также отметил, что можно готовить домашний борщ, а можно – ресторанный. Основное отличие между ними состоит в размере нарезки продуктов. Для блюда в заведении все овощи нужно нарезать не шире столовой ложки, чтобы не пачкаться во время еды.

Что привез в турецкую столицу Клопотенко

К Мезенецову присоединился и другой известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он опоздал на мастер-класс, поскольку его рейс задержали из-за непогоды. Украинец привез с собой подсолнечное масло, сыр и пшено – с ним готовят борщ по казацкому рецепту. Также он угощал присутствующих сушеными пчелами.

Мировые тренды говорят о том, что в Украине очень много пшеницы и ржи, но мы о них мало говорим миру,

– объяснил Клопотенко.

И рассказал об уникальном ингредиенте блюда. "Мы нашли на Закарпатье старую рожь. Ее удалось возродить из семян, которым было 130 лет. Вы все сможете отведать. Можно взять хлеб, обмакнуть в масло и отведать", – призвал шеф-повар.

Как прошел мастер-класс от Мезенцева и Клопотенко / Фото консульства Украины

Украинские шеф-повара поделились секретами приготовления борща: смотрите видео