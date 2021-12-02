Об этом сообщила Ирина Мидловец, представляющая Международную организацию по миграции в Украине. Она представила результаты исследования, проведенного агентством Info Sapiens. Оно касалось, в частности, вопросов миграции и торговли людьми.
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Подробности о миграционных настроениях украинцев
Как пояснила Мидловец, каждый год Россия становится все менее интересующей украинцев как государство, в которое можно эмигрировать. Зато первые строчки в рейтинге стран для желаемой миграции занимают государства Евросоюза. Больше украинцы хотят работать в Германии и Польше – таких более 30%. Сходные результаты были и в 2019 году.
Вообще если посмотреть на первые 4 страны (в которые хотят переехать украинцы – 24 канал), то это страны Евросоюза. А привлекательность России для миграции снижается,
– отметила она.
Кроме этого представитель организации по миграции озвучила и данные о гендерном распределении людей, которые хотят эмигрировать из Украины. К примеру, среди тех, кто хочет уехать в Италию, больше женщин. А вот с Великобританией все наоборот – эта страна больше интересует украинских мужчин.
Что известно об исследованиях Info Sapiens
- Его провели в сентябре – октябре 2021 года по заказу Представительства международной организации по миграции в Украине. Финансовую поддержку оказало Агентство США по международному развитию (USAID).
- Соответствующий опрос проводился методом личных интервью. В выборку вошли 5228 респондентов – 2374 мужчин и 2854 женщин.
- Выборка репрезентативна для населения старше 14 лет каждой области Украины и Киева. Впрочем, она не включает жителей оккупированных Россией украинских территорий.