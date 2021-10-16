Про це йдеться у статистиці Eurostat. Видавала дозволи на проживання в ЄС українцям здебільшого Польща.

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Детальніше про кількість виданих дозволів на проживання в ЄС

Кількість осіб, які отримали види на проживання в ЄС, вперше з 2013 року скоротилася на 24%. Так, у 2020 році близько 2,2 мільйона громадян країн з-за меж Євросоюзу отримали можливість легального проживання у ЄС.

Найбільше дозволів було видано українцям – 601,2 тисячі. Цей рейтинг громадяни України очолюють вже вп'яте. Цікаво, що 488,9 тисячі дозволів на проживання українцям надала Польща.

Наступними за кількістю отриманих дозволів стали громадяни Марокко – 123,4 тисячі. Найчастіше посвідки на проживання марокканцям видавала Іспанія.

Замикають трійку лідерів індуси з показником 78,3 тисячі посвіток. Дозволи на проживання вони переважно отримували у Німеччині.