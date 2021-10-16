Про це йдеться у статистиці Eurostat. Видавала дозволи на проживання в ЄС українцям здебільшого Польща.

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Детальніше про кількість виданих дозволів на проживання в ЄС

Кількість осіб, які отримали види на проживання в ЄС, вперше з 2013 року скоротилася на 24%. Так, у 2020 році близько 2,2 мільйона громадян країн з-за меж Євросоюзу отримали можливість легального проживання у ЄС.

Найбільше дозволів було видано українцям601,2 тисячі. Цей рейтинг громадяни України очолюють вже вп'яте. Цікаво, що 488,9 тисячі дозволів на проживання українцям надала Польща.

Наступними за кількістю отриманих дозволів стали громадяни Марокко123,4 тисячі. Найчастіше посвідки на проживання марокканцям видавала Іспанія.

Замикають трійку лідерів індуси з показником 78,3 тисячі посвіток. Дозволи на проживання вони переважно отримували у Німеччині.