Об этом говорится в статистике Eurostat. Выдавала разрешения на жительство в ЕС украинцам в основном Польша.

Интересно Кому мигранты доверяют свои деньги: интервью с работником службы поддержки сервиса переводов

Подробнее о количестве выданных разрешений на жительство в ЕС

Количество лиц, получивших виды на жительство в ЕС впервые с 2013 года сократилась на 24%. Так, в 2020 году около 2,2 миллиона граждан стран из-за пределов Евросоюза получили возможность легального проживания в ЕС.

Больше всего разрешений было выдано украинцам601,2 тысячи. Этот рейтинг граждане Украины возглавляют уже в пятый раз. Интересно, что 488,9 тысячи разрешений на проживание украинцам предоставила Польша.

Следующими по количеству полученных разрешений стали граждане Марокко123,4 тысячи. Чаще всего виды на жительство марокканцам выдавала Испания.

Замыкают тройку лидеров индусы с показателем 78,3 тысячи разрешений. Вид на жительство они преимущественно получали в Германии.