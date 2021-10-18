Українці спричинили гучну сварку в польському літаку: після приземлення їх чекав "сюрприз"

По дорозі до Варшави між двома мандрівниками з України виник конфлікт. Жінка та чоловік не реагували на спроби екіпажу їх заспокоїти та не виконували накази працівників авіакомпанії.

Інцидент стався 13 жовтня у літаку компанії LOT. Літак летів зі Львова до аеропорту "Молдін" у польській столиці.

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Деталі скандалу

Пара українців посеред польоту почали активну сварку. Вони голосно кричали та заважали своєю поведінкою іншим пасажирам й екіпажу.

Скандальні пасажири дочекалися кінцевої точки подорожі. Проте, в аеропорті на них чекала неприємна несподіванка. Після посадки літака на місце прибули офіцери групи спеціального втручання. Вони проінформували українців про застосування примусу у разі невиконання вказівок.

Після цього пасажирів провели до приміщення прикордонної служби. Згідно з авіаційним законодавством кожному з них виписали штраф на суму 500 злотих (близько 3,4 тисячі гривень).

Лише після сплати штрафів порушників спокою відпустили.