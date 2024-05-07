Швеція змінює правила й запроваджує довгоочікувані зміни для українців

Швеція продовжує допомагати українцям, які рятуються від війни. Станом на травень 2024 року країна вирішила змінити правила. Тепер українці зможуть набагато швидше потрапити до реєстру населення й отримати необхідні номери соціального страхування.

Наразі у Швеції тимчасовий притулок отримали понад 40 тисяч українців. Більшість з них найближчим часом збираються залишатися на території країни. Швеція вирішила піти людям назустріч та змінити правила.

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Що зміниться для українців у Швеції

Наразі, щоб потрапити до реєстру населення, українці мають проживати на території країни упродовж 3 років. Тим часом зараз термін хочуть скоротити до року. Нові правила можуть набути чинності вже з 1 листопада 2024 року.

Мальмер Стенергард – міністерка з питань міграції Швеції – розповіла, що тоді українці отримають повний доступ до медичної допомоги (зокрема, стоматологічної). Також нові зміни допоможуть українцям перебувати у відпустці по догляду за дитиною.

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, нові зміни допоможуть українцям брати участь у програмі агентства з працевлаштування. Зокрема, це допоможе отримати бонуси у вивченні мови та пошуку роботи на території Швеції.

Очікують, що станом на листопад 2024 року у країні перебуватимуть понад 30 тисяч українців. Зміни мають суттєво полегшити їм життя.