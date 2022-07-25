Раніше ми уже писали про те, що Шотландія призупинила прийом українських біженців на 3 місяці. Усе через нестачу відповідного житла, яке може виділити держава.

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Разом з тим, Шотландія очікує ще майже 18 тисяч громадян України, які повинні прибути до країни у найближчі місяці. І усіх біженців потрібно десь розселити.

Українці житимуть в Шотландії на паромі

Так, Шотландія орендувала у естонської компанії великий морський паром Victoria. Його пришвартують в одному з місцевих портів, а на борту поселять українців, які зараз перебувають на території Шотландії і яким ще не встигли виділити відповідне житло.

Однак правозахисники стурбовані цією ситуацією, позаяк каюти парома зовсім не пристосовані для тривалого проживання. Вони розраховані здебільшого на одну ночівлю. Площа – крихітна, а в багатьох кімнатах немає навіть ілюмінатора.

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