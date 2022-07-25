Ранее мы уже писали о том, что Шотландия приостановила прием украинских беженцев на 3 месяца . Все из-за нехватки соответствующего жилья, которое может выделить государство.

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Вместе с тем, Шотландия ожидает еще около 18 тысяч граждан Украины, которые должны прибыть в страну в ближайшие месяцы. И всех беженцев нужно где-нибудь расселить.

Украинцы будут жить в Шотландии на пароме

Так, Шотландия арендовала у эстонской компании крупный морской паром Victoria. Его пришвартуют в одном из местных портов, а на борту поселят украинцев, находящихся сейчас на территории Шотландии и которым еще не успели выделить соответствующее жилье.

Однако правозащитники обеспокоены этой ситуацией, так как каюты парома совсем не приспособлены для продолжительного проживания. Они рассчитаны в основном на одну ночевку. Площадь – крошечная, а во многих комнатах нет даже иллюминатора.