Історії українців, які переїхали у Португалію: плюси і мінуси життя за кордоном

В часи економічних криз деякі українці приймають рішення переїхати жити за кордон. У новій країні вони сподіваються відкрити для себе нові можливості. За розповідями українських іммігрантів, Португалія є чудовим варіантом для переїзду. Вони позитивно відгукуються про клімат, державну підтримку сімей та перспективи для самореалізації.

Українські іммігранти почуваються щасливими за межами Батьківщини. Повертатися до дому не хочуть, натомість будують безліч планів у Португалії.

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Чому Португалія

У Португалії за останні 20 років утворилася велика українська громада. Вона налічує щонайменше десятки тисяч людей та посідає четверте місце в країні (перші місця належать громадам вихідців з Бразилії, Кабо-Верде та Румунії).

Почалася українська діаспора з сотень трудових мігрантів у Португалії у 2000 році. Тоді в Португалії було активне будівництво об'єктів чемпіонату Європи з футболу 2004 року. За рік після згаданого чемпіонату в Португалії перебували вже десятки тисяч українців.

У 2018 році офіційне право проживати в Португалії мали 29 тисяч вихідців з України. 8 тисяч з них оселилися в округах Лісабона.

Насправді українців у Португалії проживає значно більше, ніж свідчать статистичні дані. Ботут можна тільки. Багато колишніх мігрантів мають подвійне або лише португальське громадянство.

Українці, які живуть в Португалії, кажуть, що на початку їм було нелегко. Після вивчення мови та адаптації до традицій нової країни справи налагоджуються. Аби реалізувати всі задуми, доведеться багато працювати.

Живі приклади

Хотіли працювати в банку

Українець Роман Стельмах змінив країну проживання у 2014 році. До того він працював у банківській сфері, як і його дружина. Через несприятливу економічну ситуацію іноземні банки почали згортати діяльність в Україні. Це й мотивувало подружжя замислитися про міграцію.

Роман та Аліна Стельмахи продали авто, зібрали заощадження в розмірі 25 тисяч євро і переїхали жити за кордон. Португалію обрали тому, що ця країна є теплою і тут проживають багато їхніх земляків.

Українцям в Португалії подобається сприятливий клімат / Фото Unsplash

Подружжя підрахувало, що заощаджених коштів їм достатньо для двох років проживання. За цей час вони планували вивчити мову і правила банківської системи країни, щоб невдовзі влаштуватися на роботу в місцеві фінансові установи.

Через пів року українці вивчили португальську. Але роботу в банку не знайшли. Натомість захопилися ІТ-сферою і заснували аутсорсингову компанію спільно зі знайомими, яких зустріли в Португалії. Також Роман почав вести блог на ютубі про життя в Португалії.

Колишні журналісти

Богдан Коваленко працював в Україні журналістом. Чоловіка не влаштовував розмір його заробітної платні. Тоді друг запропонував йому приїхати у Португалію. Це було у 2014 році.

Коли Богдан дізнався, що в країні відносно легко легалізуватися, вирішив залишитися. Чоловік працював фізично. Змінив багато робіт. Зараз працює на деревообробній фабриці.

У 2015 році до нього з України переїхала дівчина Каріна. В Португалії вона почала працювати майстринею з манікюру. Згодом у пари народилося двоє доньок. Молодша має португальське громадянство.

Держава надавала подружжю фінансову допомогу для дітей. Перших шість місяців розмір виплат дорівнював 123 євро щомісячно, до трьох років – 154 євро кожного місяця. Виплати з меншими сумами будуть надаватися, доки дитина не досягне повноліття.

Богдан і Каріна про життя в Португалії відгукуються дуже позитивно, зокрема і про ставлення португальців до них. Зазначають, що в Португалії чудові дороги, ввічливі працівники поліції та високий рівень культури серед місцевих жителів.

Сім'я Коваленків / Фото BBC NEWS Україна

У 2016 році у Португалію також переїхав друг Богдана Коваленка. Колишній журналіст Дмитро Ільницький спочатку працював на будівництві. Згодом влаштувався менеджером техпідтримки клієнтів з пострадянських країн для компанії, що займається виробництвом відеоігор.

У Португалії Дмитро познайомився з майбутньою дружиною Катею. Дівчина якийсь час після переїзду дистанційно працювала журналістом, але згодом закінчила курси манікюру і влаштувалася на роботу в салон краси. Каже, що українок в Португалії охоче беруть на таку роботу. Заробіток є хорошим, як і ставлення власників салонів. Також пара має намір невдовзі перевезти у Португалію свої батьків.

Окрім того, Богдан і Дмитро планують заснувати власну справу з виробництва меблів.

Дмитро та Катерина Ільницькі / Фото BBC NEWS Україна

Мали амбіції підкорити Європу

Олена Бакало та Богдан Левченко – засновники агентства персоналізованого маркетингу. Вони переїхали жити в іншу країну задля розвитку бізнесу. Справи йшли добре від початку. За словами жінки, вона жодного дня не прожила в Португалії нелегально.

Також Олена захопилася серфінгом. Каже, що саме в Португалії почала смакувати життєві моменти та отримувати задоволення від буднів.

Плани у партнерів дуже амбіційні. Вони прагнуть зробити своє агентство найкращим в Португалії.

Олена Бакало / Фото BBC NEWS Україна

Чи все так ідеально

Життя в Португалії має свої мінуси. Вихідці з України найбільшим недоліком Португалії вважають бюрократію. Щоб отримати тут потрібну довідку, можна провести в установах пів дня. Ще один суттєвий недолік життя в Португалії – високі ціни на житло. Також українські іммігранти зазначають, що в Португалії краще не хворіти, бо медицина тут дорога.