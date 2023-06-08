Виїжджають тисячі: в одній з країн ЄС українці масово відмовляються від тимчасового захисту

Зокрема, число українських біженців продовжує скорочуватися і в Португалії. За даними португальської Служби у справах іноземців та кордонів, за останні два місяці країну залишили близько 4 000 осіб. Куди і чому українці їдуть із Португалії – далі у матеріалі!

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Зараз статус тимчасового захисту мають 56 528 українських біженців. На початку травня Служба у справах іноземців та кордонів повідомляла, що заявки на скасування тимчасового захисту подали близько 2 000 українців. Протягом місяця статус анулювали ще 1 663 українцям. Крім того, деякі біженці не продовжують захист після року дії статусу.

У травні президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха заявив, що багато українців, особливо жінки та діти, повернулися до України. Але також були випадки, коли люди залишають Португалію через труднощі з пошуком житла, високу вартості оренди або воліють їхати в інші країни – наприклад, до Німеччини та Швейцарії у пошуках кращих умов життя.

з початку війни Португалія надала захист понад 58 тисячам українських біженців, із них 14 249 дітей.

Більшість українців в Португалії оселилися в Лісабоні – 11 096 осіб. Також багато статусів тимчасового захисту видали у містах Кашкайш (3 845), Порту (2 683), Сінтра (1 952) та Албуфейра (1 465).

Чому українці масово повертаються додому?

Масові повернення українців до України почалися у квітні 2023 року. Тобто через рік після вимушеного переїзду. На це впливає багато чинників, але серед найвагоміших:

мовний бар'єр,

працевлаштування,

наявність та пошук житла,

пошук школи або дитячого садочку для дитини,

медицина,

відсутність грошей на проживання.

Водночас велика частина вимушених переселенців збирається й надалі влаштовувати своє життя в країнах Європи. Чимало змогли знайти роботу, хтось прилаштував своїх дітей до навчальних закладів, а інші – навіть знайшли собі пару серед іноземців.

На рішення залишитися в Європі також впливає й війна в Україні. Багатьом людям вже немає куди повертатися, тому вони намагаються адаптуватися та побудувати своє життя в інших країнах.