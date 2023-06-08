Виїжджають тисячі: в одній з країн ЄС українці масово відмовляються від тимчасового захисту
Джерело:theportugalnews.com
Попри не до кінця безпечну ситуацію в країні, дедалі більше українців повертаються додому. Масовий відтік українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу, розпочався в березні 2023 року.
Українці масово виїжджають з Португалії
Зокрема, число українських біженців продовжує скорочуватися і в Португалії. За даними португальської Служби у справах іноземців та кордонів, за останні два місяці країну залишили близько 4 000 осіб. Куди і чому українці їдуть із Португалії – далі у матеріалі!
Читайте також У Чехії відкриють Центр допомоги врятованим українцям: які послуги пропонують
Зараз статус тимчасового захисту мають 56 528 українських біженців. На початку травня Служба у справах іноземців та кордонів повідомляла, що заявки на скасування тимчасового захисту подали близько 2 000 українців. Протягом місяця статус анулювали ще 1 663 українцям. Крім того, деякі біженці не продовжують захист після року дії статусу.
У травні президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха заявив, що багато українців, особливо жінки та діти, повернулися до України. Але також були випадки, коли люди залишають Португалію через труднощі з пошуком житла, високу вартості оренди або воліють їхати в інші країни – наприклад, до Німеччини та Швейцарії у пошуках кращих умов життя.Зауважте: з початку війни Португалія надала захист понад 58 тисячам українських біженців, із них 14 249 дітей.
Більшість українців в Португалії оселилися в Лісабоні – 11 096 осіб. Також багато статусів тимчасового захисту видали у містах Кашкайш (3 845), Порту (2 683), Сінтра (1 952) та Албуфейра (1 465).
Чому українці масово повертаються додому?
Масові повернення українців до України почалися у квітні 2023 року. Тобто через рік після вимушеного переїзду. На це впливає багато чинників, але серед найвагоміших:
- мовний бар'єр,
- працевлаштування,
- наявність та пошук житла,
- пошук школи або дитячого садочку для дитини,
- медицина,
- відсутність грошей на проживання.
Водночас велика частина вимушених переселенців збирається й надалі влаштовувати своє життя в країнах Європи. Чимало змогли знайти роботу, хтось прилаштував своїх дітей до навчальних закладів, а інші – навіть знайшли собі пару серед іноземців.
На рішення залишитися в Європі також впливає й війна в Україні. Багатьом людям вже немає куди повертатися, тому вони намагаються адаптуватися та побудувати своє життя в інших країнах.