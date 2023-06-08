Уезжают тысячи: в одной из стран ЕС украинцы массово отказываются от временной защиты

В частности, число украинских беженцев продолжает сокращаться и в Португалии. По данным португальской Службы по делам иностранцев и границ, за последние два месяца страну покинули около 4 000 человек. Куда и почему украинцы уезжают из Португалии – дальше в материале!

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Сейчас статус временной защиты имеют 56 528 украинских беженцев. В начале мая Служба по делам иностранцев и границ сообщала, что заявки на отмену временной защиты подали около 2 000 украинцев. В течение месяца статус аннулировали еще 1 663 украинцам. Кроме того, некоторые беженцы не продолжают защиту после года действия статуса.

В мае президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха заявил, что многие украинцы, особенно женщины и дети, вернулись в Украину. Но также были случаи, когда люди покидают Португалию из-за трудности с поиском жилья, высокой стоимости аренды или предпочитают ехать в другие страны – например, в Германию и Швейцарию в поисках лучших условий жизни.

с начала войны Португалия предоставила защиту более 58 тысяч украинских беженцев, из них 14 249 детей.

Большинство украинцев в Португалии поселились в Лиссабоне – 11 096 человек. Также многие статусы временной защиты выдали в городах Кашкайш (3 845), Порту (2 683), Синтра (1 952) и Албуфейра (1 465).

Почему украинцы массово возвращаются домой?

Массовые возвращения украинцев в Украину начались в апреле 2023 года. То есть через год после вынужденного переезда. На это влияет много факторов, но среди наиболее значимых:

языковой барьер,

трудоустройство,

наличие и поиск жилья,

поиск школы или детского сада для ребенка,

медицина,

отсутствие денег на жительство.

В то же время большая часть вынужденных переселенцев собирается и дальше устраивать свою жизнь в странах Европы. Многие смогли найти работу, кто-то пристроил своих детей в учебные заведения, а другие – даже нашли себе пару среди иностранцев.

На решение остаться в Европе также оказывает влияние и война в Украине. Многим уже некуда возвращаться, поэтому они пытаются адаптироваться и построить свою жизнь в других странах.