Так, вже з 2022 року у перерахунку мінімальну зарплату збільшать на 1,5 тисячі гривень до 21,5 тисячі гривень.

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Таке рішення пов'язане з тим, що раніше у Раді міністрів Польщі ухвалили рішення встановити мінімальний заробіток в розмірі 60% від середнього.

Збільшать погодинну оплату

Крім того, встановлять і мінімальний розмір погодинної оплати праці. Він у 2022 році в Польщі складе 19,6 злотих на годину, або 139 гривень.

Зверніть увагу! Підвищену мінімальну зарплату можуть отримати й українці, які офіційно працевлаштовані у Польщі за цивільноправовим договором.

Мінімальна зарплата в Україні

Станом на червень 2021 року мінімальна зарплата в Україні дорівнює 6 тисяч гривень. Але вже у грудні цього року мінімалку піднімуть до 6,5 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата українців станом на грудень 2020 року становила 14 179 гривень. Найменше отримували поштарі, найбільше – пілоти літаків.