Так, уже с 2022 года в пересчете минимальную зарплату увеличат на 1,5 тысячи гривен до 21,5 тысячи гривен.

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Такое решение связано с тем, что ранее в Совете министров Польши приняли решение установить минимальный заработок в размере 60% от среднего.

Увеличат почасовую оплату

Кроме того, установят и минимальный размер почасовой оплаты труда. Он в 2022 году в Польше составит 19,6 злотых в час, или 139 гривен.

Обратите внимание! Повышенную минимальную зарплату могут получить и украинцы, которые официально трудоустроены в Польше по гражданско-правовому договору.

Минимальная зарплата в Украине

По состоянию на июнь 2021 года минимальная зарплата в Украине равна 6 тысяч гривен. Но уже в декабре этого года минималку поднимут до 6,5 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата украинцев по состоянию на декабрь 2020 года составляла 14 179 гривен. Меньше всего получали почтальоны, больше всего – пилоты самолетов.