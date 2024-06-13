Нарешті з Варшави потягом можна доїхати до Балтійського моря

Українцям у Польщі повідомили гарну новину. З Варшави знову запускають поїзд до найвідоміших курортів на Балтійському морі.

На курортах, розташованих на березі Балтійського моря, вже розпочався курортний сезон. У найближчі місяці туди добиратимуться люди з різних куточків Польщі. Зокрема, з Варшави. Тому з польської столиці знову вирішили запустити сезонний поїзд. За даними польських ЗМІ у 2023 році він перевіз близько 100 тисяч відпочивальників, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Двічі заходив на посадку: через землетрус на Родосі літак пережив чорний день

Які зупинки робитиме поїзд

Поїд туристичної мрії стартує вже з 22 червня. Він робитиме зупинки на таких станціях:

Варшава (Західна, Центральна, Східна);

Гданськ;

Сопот;

Гдиня;

Устка.

Зауважують, що ціни на квитки будуть доволі демократичними. Так відпочити на улюблених польських курортах зможуть більше людей.

Варто наголосити, що Гданськ, у якому зупинятиметься потяг – одне з найкрасивіших міст Європи. Гарна ідея для вихідних: провести день, гуляючи центром Гданська, а тоді вирушити до Сопота (дорога займає близько 20 хвилин), де розташовані чудові морські пляжі.



Відпочинок у Сопоті – справжня насолода / Unsplash

У Сопоті можна відпочити доволі бюджетно. Гарний варіант для тих, хто хоче насолодитися відпочинком на морі та, водночас заощадити.