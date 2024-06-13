Нарешті з Варшави потягом можна доїхати до Балтійського моря
Українцям у Польщі повідомили гарну новину. З Варшави знову запускають поїзд до найвідоміших курортів на Балтійському морі.
На курортах, розташованих на березі Балтійського моря, вже розпочався курортний сезон. У найближчі місяці туди добиратимуться люди з різних куточків Польщі. Зокрема, з Варшави. Тому з польської столиці знову вирішили запустити сезонний поїзд. За даними польських ЗМІ у 2023 році він перевіз близько 100 тисяч відпочивальників, інформує 24 Канал.
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Які зупинки робитиме поїзд
Поїд туристичної мрії стартує вже з 22 червня. Він робитиме зупинки на таких станціях:
- Варшава (Західна, Центральна, Східна);
- Гданськ;
- Сопот;
- Гдиня;
- Устка.
Зауважують, що ціни на квитки будуть доволі демократичними. Так відпочити на улюблених польських курортах зможуть більше людей.
Варто наголосити, що Гданськ, у якому зупинятиметься потяг – одне з найкрасивіших міст Європи. Гарна ідея для вихідних: провести день, гуляючи центром Гданська, а тоді вирушити до Сопота (дорога займає близько 20 хвилин), де розташовані чудові морські пляжі.
Відпочинок у Сопоті – справжня насолода / Unsplash
У Сопоті можна відпочити доволі бюджетно. Гарний варіант для тих, хто хоче насолодитися відпочинком на морі та, водночас заощадити.