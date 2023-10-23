У Польщі у 2022 році зареєстрували отримання соціальної допомоги для 1 мільйона 111 тисяч українських громадян. За даними Центрального статистичного управління країни, загальна сума коштів, виділених на пільги становила 368,8 мільйона злотих (близько 3,1 мільярда гривень). Такі цифри 24 Каналу повідомили в Міграційній платформі EWL.

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Матеріальна підтримка українців

Майже кожен п'ятий українець, який отримав соцдопомогу, проживав у Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві (21,8% від усіх громадян України, тобто 242,6 тисячі осіб). Найменше біженців скористалися допомогою у Свєнтокшиському воєводстві з центром у місті Кельці (1,6% від усіх українців, тобто 17,4 тисячі осіб).

Соціальні виплати для українських біженців у Польщі поділяються на три категорії:

одноразова грошова підтримка – 300 злотих на людину;

допомога з харчуванням;

інші виплати.

У Польщі для громадян України наразі залишаються доступними соціальні пільги від держави, щомісяця продовжують виплати в рамках програми 500+ на дитину. А також є можливість подавати заявки на програми допомоги від міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій,

– інформує голова Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Раніше у Міністерстві фінансів Польщі підрахували, що країна витратила на підтримку України близько 50 мільярдів злотих, а це 2% від ВВП держави.

Водночас польські експерти оцінили, що завдяки українським біженцям, які почали працювати в Польщі і сплачувати податки, ВВП країни зріс щонайменше на 1%.

В уряді Польщі заявили, що країна, ймовірно, скоротить фінансову підтримку мільйонам українських біженців, яких вона прийняла. Детальніше про це – читайте за посиланням.

Чехія може збільшити допомогу для українців

Чеський уряд розглядає можливості збільшення фінансової допомоги для українських біженців. На перспективу йдеться про додаткові виплати та більші суми компенсації на оренду житла.

Щоб вивчити всі можливі варіанти, як допомогти українським біженцям у скрутному становищі, скликали спеціальне засідання за участі МВС, Мінпраці та Асоціації регіонів Чехії. Вони погодились з тим, що коштів, які виділяє країна для вразливих категорій і на оренду житла, може бути замало для українських біженців.

Тому чеський уряд актуалізує питання з невідкладною допомогою (MOP), яку можна отримати на лікування, терміновий переїзд або при втраті документів. У МВС обіцяють незабаром підготувати детальну інструкцію, як податись на таку підтримку. Додатково влада Чехії розглядає можливість підвищити фіксовані виплати на оренду житла для українців.