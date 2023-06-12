Скільки поляків готові допомагати українцям після понад року війни
Джерело:Ukrayina.pl
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році до Польщі приїхала найбільша кількість українських біженців. Очевидно, що це змінило ставлення сусідів до українців.
Польща пройшла іспит на солідарність
Так, дослідницький інститут Pollste провів дослідження рівня підтримки серед поляків українцям. Результати показали, що рівень солідарності залишається високим. За підтримку висловилися дві треті опитаних.
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На запитання, чи слід продовжувати допомагати українцям, 65% респондентів відповіли "так". Проти висловилися 35% опитаних. Дослідження провели 30 – 31 травня, опитали 1 006 дорослих поляків.
Згідно з попередніми оцінками, у Польщі перебувають 2 мільйони українців, половина з яких – біженці. Загалом від початку війни тимчасовий захист у цій країні отримали понад 1,5 мільйона наших громадян.
Брати поляки – так українці говорять про нас з перших днів початку війни. В офіційних і приватних контактах українські науковці часто дякують полякам, а також польській владі за допомогу. Цю подяку можна знайти і в анкетах, які заповнювали біженці,
– написав професор Пйотр Длугош.
Він наголошує, що, за даними Польського економічного інституту, поляки витратили на допомогу українцям близько 10 мільярдів злотих, а польська держава – 15,9 мільярда злотих. Станом на зараз, обсяг допомоги може становити близько 1% ВВП держави.
Чи готові поляки досі допомагати українцям / Фото UnSplash
Крім того, Длугош переконує, що польська допомога для українців і України є значною. Залучення до допомоги суспільства, держави, різних установ та організацій призводить до зростання симпатії українців до поляків. Можна сказати, що Польща склала іспит на солідарність і підтримку сусіда, який зазнав жорстокого нападу.
Як російська агресія змінила портрет українців у Польщі
З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році до Польщі приїхала найбільша кількість українських біженців. Водночас значна частина чоловіків повернулися з Польщі в Україну. Такі рухи змінили портрет українця у Польщі.
Експерти дослідили портрет українців, які перебували у Польщі до повномасштабного вторгнення, а також тих українців, які вимушено приїхали до Польщі через російську агресію після 24 лютого 2022 року. Відповіді порівняли із результатами свого дослідження планів і намірів українців у 2021 році.