Сколько поляков готовы помогать украинцам после года войны
Источник:Ukrayina.pl
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Польшу приехало самое большое количество украинских беженцев. Очевидно, что это изменило отношение соседей к украинцам.
Польша прошла экзамен на солидарность
Так, исследовательский институт Pollste провел исследование уровня поддержки среди поляков украинцам. Результаты показали, что уровень солидарности остается высоким. За поддержку высказались две трети опрошенных.
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На вопрос, следует ли продолжать помогать украинцам, 65% респондентов ответили "да". Против высказались 35% опрошенных. Исследования провели 30 – 31 мая, опросили 1 006 взрослых поляков.
Согласно предварительным оценкам, в Польше находятся 2 миллиона украинцев, половина из которых – беженцы. Всего с начала войны временную защиту в этой стране получили более 1,5 миллиона наших граждан.
Братья поляки – так украинцы говорят о нас с первых дней начала войны. В официальных и частных контактах украинские ученые часто благодарят поляков, а также польские власти за помощь. Эту благодарность можно найти и в анкетах, которые заполняли беженцы,
– написал заведующий отделом методологии социальных исследований Института философии и социологии Педагогического университета Кракова профессор Петр Длугош.
Он отмечает, что, по данным Польского экономического института, поляки потратили на помощь украинцам около 10 миллиардов злотых, а польское государство – 15,9 миллиарда злотых. По состоянию на данный момент объем помощи может составить около 1% ВВП государства.
Готовы ли поляки до сих пор помогать украинцам / Фото UnSplash
Кроме того, Длугош убеждает, что польская помощь для украинцев и Украины значительна. Вовлечение в помощь общества, государства, различных учреждений и организаций приводит к росту симпатии украинцев к полякам. Можно сказать, что Польша сдала экзамен на солидарность и поддержку соседа, подвергшегося жестокому нападению.
Как российская агрессия изменила портрет украинцев в Польше
С началом полномасштабного вторжения в 2022 году в Польшу приехало самое большое количество украинских беженцев. В то же время значительная часть мужчин вернулась из Польши в Украину. Такие движения изменили портрет украинца в Польше.
Эксперты исследовали портрет украинцев, находившихся в Польше до полномасштабного вторжения, а также украинцев, вынужденно приехавших в Польшу из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Ответы сравнили с результатами своего исследования планов и намерений украинцев в 2021 году.