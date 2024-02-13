Тисячі малят: скільки українців народилося у Польщі у 2023 році
Джерело:Ukrayina.Pl
У Польщі продовжується знижуватися народжуваність. У 2023 році там з'явилося на світ найменше дітей ще від часів закінчення Другої світової війни.
Загалом на території Польщі народилися понад 270 тисяч малят. З них 15 тисяч – немовлята-іноземці.
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Серед дітей іноземців найбільше у Польщі народилося українців – 13,7 тисячі. Окрім того, у Польщі народилися:
- 775 білорусів;
- 188 в'єтнамців;
- 161 грузин;
- 160 індійців;
- 141 росіянин;
- 111 молдаванів.
ЗМІ нагадують, що дитина, яка народилася у Польщі, може отримати громадянство лише в одному випадку: якщо батько або мама має польський паспорт.
З яких областей найбільше українців приїхало до Польщі
У Польщі повідомили, що наприкінці 2023 року кількість офіційно працевлаштованих українців становила 750 000 від 1 125 000 усіх працівників-іноземців. Міжнародне агентство із працевлаштування Gremi Personal опублікували дані, з яких областей українці приїхали на територію Польщі.
Статистика така:
- Дніпропетровська – 9,82%;
- Хмельницька – 6,8%;
- Івано-Франківська – 6,3%;
- Львівська – 6,05%;
- Волинська – 5,79%;
- Рівненська – 5,79%;
- Харківська – 5,29%;
- Житомирська – 5,29%;
- Вінницька – 4,53%.
Історично склалося, що найбільше у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати зі східних та південних регіонів з міркувань безпеки,
– заявили у Gremi Personal.
У 2022 році до Польщі приїхало найбільше українців саме з областей, розміщених у близькості до бойових дій.