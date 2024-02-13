Тисячі малят: скільки українців народилося у Польщі у 2023 році

13 лютого 2024, 20:27
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Джерело:

Ukrayina.Pl

У Польщі продовжується знижуватися народжуваність. У 2023 році там з'явилося на світ найменше дітей ще від часів закінчення Другої світової війни.

Загалом на території Польщі народилися понад 270 тисяч малят. З них 15 тисяч – немовлята-іноземці.

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Серед дітей іноземців найбільше у Польщі народилося українців – 13,7 тисячі. Окрім того, у Польщі народилися:

  • 775 білорусів;
  • 188 в'єтнамців;
  • 161 грузин;
  • 160 індійців;
  • 141 росіянин;
  • 111 молдаванів.

ЗМІ нагадують, що дитина, яка народилася у Польщі, може отримати громадянство лише в одному випадку: якщо батько або мама має польський паспорт. 

З яких областей найбільше українців приїхало до Польщі

У Польщі повідомили, що наприкінці 2023 року кількість офіційно працевлаштованих українців становила 750 000 від 1 125 000 усіх працівників-іноземців. Міжнародне агентство із працевлаштування Gremi Personal опублікували дані, з яких областей українці приїхали на територію Польщі. 

Статистика така:

  • Дніпропетровська – 9,82%;  
  • Хмельницька – 6,8%; 
  • Івано-Франківська – 6,3%; 
  • Львівська – 6,05%;  
  • Волинська – 5,79%; 
  • Рівненська – 5,79%; 
  • Харківська – 5,29%; 
  • Житомирська – 5,29%; 
  • Вінницька – 4,53%.   

Історично склалося, що найбільше у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені виїхати зі східних та південних регіонів з міркувань безпеки,
– заявили у Gremi Personal.

У 2022 році до Польщі приїхало найбільше українців саме з областей, розміщених у близькості до бойових дій.

Автор: Мар'яна Бекало