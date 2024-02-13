Всего на территории Польши родились более 270 тысяч малышей. Из них 15 тысяч – младенцы-иностранцы.

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Среди детей иностранцев больше всего в Польше родилось украинцев – 13,7 тысяч. Кроме того, в Польше родились:

  • 775 белорусов;
  • 188 вьетнамцев;
  • 161 грузин;
  • 160 индийцев;
  • 141 россиянин;
  • 111 молдаван.

СМИ напоминают, что ребенок, родившийся в Польше, может получить гражданство только в одном случае: если отец или мама имеет польский паспорт.

Из каких областей больше всего украинцев приехало в Польшу

В Польше сообщили, что в конце 2023 года количество официально трудоустроенных украинцев составляло 750 000 от 1 125 000 всех работников-иностранцев. Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal опубликовали данные, из каких областей украинцы приехали на территорию Польши.

Статистика такова:

  • Днепропетровская – 9,82%;
  • Хмельницкая – 6,8%;
  • Ивано-Франковская – 6,3%;
  • Львовская – 6,05%;
  • Волынская – 5,79%;
  • Ровенская – 5,79%;
  • Харьковская – 5,29%;
  • Житомирская – 5,29%;
  • Винницкая – 4,53%.

Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие люди были вынуждены уехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности,
– заявили в Gremi Personal.

В 2022 году в Польшу приехало больше всего украинцев именно из областей, размещенных в близости к боевым действиям.