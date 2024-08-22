Які зміни чекають батьків з дітьми у Польщі вже з 1 вересня

Польща залишається однією з найпопулярніших країн серед українців. Притулок на території країни знайшли близько мільйона наших громадян. Серед них є чимало дітей.

У травні 2024 року у польських школах навчалося 134 тисячі українських дітей та підлітків. Прогнозують, що цього навчального року їхня кількість зросте на 20 – 40 тисяч.

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Які зміни чекають батьків зі школярами з вересня

Насамперед навчання у польських школах для українських дітей стане обов'язковим. У такий спосіб влада країни намагається переконатися, що всі неповнолітні біженці здобувають освіту.

Зміни чекають і виплати 800+ та "Добрий старт". Отримувати їх зможуть лише батьки, які записали своїх дітей на навчання на 2024 – 2025 рік. Тим часом батьки, які хочуть, аби їхні діти продовжували онлайн навчатися в українських школах, мають офіційно подати спеціальну заяву.



Школярів у Польщі чекає низка змін / Unsplash

Окрім того, для українських школярів продовжать курси польської мови: від 24 до 36 місяців.

Також для восьмикласників запровадять спеціальний іспит. Мовиться про математику та іноземну мову.

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