Закон Угорщини може зробити українців бездомними

Допомога буде надаватися лише українцям з регіонів, які безпосередньо постраждали від війни. Тож чимало людей, які не належать до відповідної категорії можуть залишитися просто без даху над головою.

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Постанова обмежує державну підтримку українців тими, хто походить з частин України, які безпосередньо постраждали від бойових дій, спричинених вторгненням Росії. Наразі до переліку входять 13 регіонів (щомісяця перелік буде оновлюватися):

Київська область і Київ,

Дніпропетровська,

Донецька,

Житомирська,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернігівська,

Крим.

З 21 серпня 2024 року власники житла більше не отримуватимуть державні субсидії на утримання біженців з України, що ставить під загрозу виселення кілька тисяч осіб. Уряд оголосив, що не пропонуватиме альтернативних варіантів житла.

В УВКБ ООН зазначили, що через зміну закону близько 2000 – 3000 біженців втратять доступ до субсидованого житла.

Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників надавати в оренду житло,

– заявили в організації.