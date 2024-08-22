Закон Угорщини може зробити українців бездомними
Допомога буде надаватися лише українцям з регіонів, які безпосередньо постраждали від війни. Тож чимало людей, які не належать до відповідної категорії можуть залишитися просто без даху над головою.
Читайте також Ситуація – дуже складна: в одній з країн ЄС закрили останній центр для українців
Постанова обмежує державну підтримку українців тими, хто походить з частин України, які безпосередньо постраждали від бойових дій, спричинених вторгненням Росії. Наразі до переліку входять 13 регіонів (щомісяця перелік буде оновлюватися):
- Київська область і Київ,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернігівська,
- Крим.
З 21 серпня 2024 року власники житла більше не отримуватимуть державні субсидії на утримання біженців з України, що ставить під загрозу виселення кілька тисяч осіб. Уряд оголосив, що не пропонуватиме альтернативних варіантів житла.
В УВКБ ООН зазначили, що через зміну закону близько 2000 – 3000 біженців втратять доступ до субсидованого житла.
Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуку альтернативного житла через брак фінансів, а також через небажання власників надавати в оренду житло,
– заявили в організації.
Наразі в Угорщині перебуває 31 тисяча українців – скільки з них конкретно постраждають від нового закону, невідомо.
Литва продовжила тимчасовий захист українців
Тим часом уряд Литви оголосив про продовження тимчасового захисту для українських військових біженців ще на один рік. Дозволи на проживання, термін дії яких раніше закінчувався 4 березня 2025 року, тепер залишатимуться чинними до 4 березня 2026 року.