Де зупинитися на ніч у Варшаві: безплатний хаб для жінок з дітьми

Українські біженці продовжують прибувати до Європи у пошуках притулку. Багато з них їдуть через Варшаву до польських міст або інших європейських країн. Столиця Польщі є потужним логістичним центром для українських переселенців в ЄС.

Але не всі знають, що у Варшаві є Центр, де жінки з дітьми можуть безплатно зупинитися на добу, повідомляє 24 Канал. Подробиці про це важливе місце розповідає міграційна платформа EWL.

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Ночівля у Варшаві безкоштовно

Українські жінки, які прибувають до Варшави, можуть безкоштовно відпочити і заночувати в цілодобовому Пункті матері та дитини. Він розташований на автобусному вокзалі Варшава Заходня (Warszawa Zachodnia).

Цей центр був відкритий на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати біженцям з України. Його запустив Фонд мігрантів на ринку праці EWL за підтримки столичного мазовецького воєводи та UNICEF. З того часу Пункт матері й дитини прийняв близько 90 тисяч біженців з України.

Які умови пропонують українкам з дітьми

Вже минуло майже 2 роки з моменту відкриття, але прихисток досі продовжує працювати як хаб для українок з дітьми. Вони їдуть через Польщу до країн Європи або повертаються до України. Тут можна безкоштовно зупинитися на один день. Для цього пристосоване приміщення з 50 ліжками.

Для дітей тут підготували ігрову кімнату. В Пункті матері й дитини можна попити чаю, розігріти їжу, підключитися до безкоштовного інтернету та взяти потрібний дитячий одяг. А на різдвяні свята всім малюкам роздавали солодощі.

У грудні-січні пожвавлюється рух між Україною та країнами ЄС – жінки з дітьми їдуть в Україну на Різдво або, навпаки, побоюючись ракетних атак та блекаутів, виїжджають з України. Багато зупиняються в Пункті на декілька годин в очікуванні пересадки.

Не всі можуть дозволити готель, особливо, коли пересадка триває кілька годин. А чекати з дітьми на вокзалі на морозі важко. Тому наш Пункт продовжує працювати, приймаючи у ці дні щодня 40 – 50 людей,

– пояснила голова Фонду мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Волонтери Центру також можуть допомогти з придбанням квитків або надати консультацію щодо легалізації в Польщі.

У Польщі закриваються "‎Блакитні точки"

Пункт матері й дитини у Варшаві розташований другому поверсі автовокзалу Варшава Заходня (Warszawa Zachodnia, al. Jerozolimskie, 144).

ЮНІСЕФ припиняє роботу центрів допомоги біженцям з України. "Блакитні точки" – це пункти, де переселенці могли отримати консультацію та допомогу. Їх закриють по всій Польщі до 31 грудня 2023 року.

"‎Блакитні точки" з'явилися в березні 2022 року на польських вокзалах, біля пунктів видачі допомоги та в центрах розміщення біженців. Тут українці могли отримати психологічну підтримку, консультацію та всю необхідну інформацію про притулок, транспорт, охорону здоров'я та освіту.