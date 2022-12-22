До кінця січня українські біженці зможуть дістатися до Німеччини безплатно: розклад потягів

З'явився новий розклад поїздів для українців у Німеччину Новий розклад руху, коли українці можуть сісти на потяг у Польщі, діятиме до кінця січня. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

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Квитки чи реєстрація на поїзд Перемишль – Ганновер не потрібні. За допомогою можна звернутися до співробітників Червоного Хреста чи волонтерів.

Біженці, які хочуть доїхати цим потягом у Німеччину, лише мають прибути на платформу польської станції в потрібний час.

Згідно з інформацією, потяг їздитиме за таким графіком у парні числа січня:

відправлення – Перемишль (Польща) – 22:30;

прибуття в Ганновер (Німеччина) – 16:00 (можливе запізнення на годину).



Графік потягу на січень Перемишль – Ганновер Мессе / Фото із телеграм-каналу "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд"

Від середини грудня поїзд їздить у Німеччину без зупинки у польському Кракові, бо значна частина пасажирів займала місця для подорожі до цієї станції. Поїзд прямує в Ганновер, де ще приймають біженців з України. У зворотному напрямку в Перемишль поїзд йде пустий.