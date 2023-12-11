Країна Європи погіршить умови для українських біженців: що буде з виплатами та житлом

Деякі європейські країни стикаються з проблемою перенаселення через потік українських біженців. Останнім часом вони почали ще більше їхати до Норвегії.

Країна планує посилити умови для українських біженців. Уряд Норвегії розглядає варіанти, як зробити державу менш привабливою для українців, які шукають прихистку. Планують змінити правила надання житла, зменшити виплати та контролювати поїздки до України. Детальніше про зміни, які чекають на українців у Норвегії – далі в матеріалі.

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Норвегія змінить умови перебування

Переглянути правила допомоги вирішили через відчутну різницю з умовами для українців у сусідніх країнах.

Перш за все зміняться правила надання житла. Щоб зменшити потік новоприбулих біженців, уряд запропонує їм звертатися по допомогу лише до Національного центру прийому в Роде. Якщо українці спробують поїхати до інших регіонів, житло та транспорт їм там не нададуть.

У нас і надалі будуть щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих та найкращих готелів,

– заявила міністр юстиції Норвегії Эмілі Энгер Мель.

Тож, українців будуть розміщувати у звичайних центрах прийому біженців. Пошук кращого житла — це вже особиста відповідальність кожного переселенця.

Як зміняться виплати у Норвегії

Будуть скасовані виплати дітям, які пробули в Норвегії 12 місяців, які зараз виплачуються заднім числом після продовження дозволу на проживання. Ці виплати замінить регулярна допомога на дитину з другого навчального року. Якими будуть перехідні умови для новоприбулих сімей, в норвезькому уряді ще погоджують.

Ще одна важлива зміна — посилення контролю за поїздками до України. Влада країни буде стежити за тим, щоб люди під захистом залишалися у Норвегії. Посвідку на проживання можуть навіть анулювати, якщо поїздка додому не була узгоджена. Виїхати до України без втрати тимчасового захисту можна буде лише з поважної причини.

Норвегія пропонує дуже привабливі умови для українських біженців. Через це потік українців, які хочуть отримати тут тимчасовий захист, за останні кілька місяців був на 50% більший, ніж до Данії, Фінляндії та Швеції разом взятих. Серпневі виплати для українських переселенців у Норвегії були вдвічі вищими, ніж у Данії та Швеції.

Українці не надто активно влаштовуються на роботу

Рівень працевлаштування українців у Норвегії доволі низький. За серпень — жовтень частка біженців, які влаштувалася на роботу у країні, зменшилася з 19,3% до 18,1%. Водночас у Данії офіційно працюють 56% українців зі спеціальним статусом.

Уряд Норвегії має на меті допомогти українцям знайти роботу, щоб ті могли самі забезпечувати себе і свою родину. Українцям пропонують поєднувати роботу з навчанням, щоб удосконалити інтеграційну програму. Для працевлаштування біженцям нададуть по 15 робочих годин або 50% навчального часу.

Урядовці також планують створити систему онлайн-освіти, щоб заняття було легше поєднувати з роботою.

Нагадаємо, під час проходження інтеграційної програми, українські біженці відвідують мовні курси. У цей час вони отримують фінансову підтримку близько 16 000 крон (1 350 євро). На ці гроші українці самостійно орендують житло та сплачують за комунальні послуги.