Деяких українців у Норвегії можуть позбавити тимчасового захисту: кого це стосується

Міністерство юстиції Норвегії видало інструкцію Директорату імміграції (UDI), яка змінює умови для українців, які шукають притулку в Норвегії. Деякі з них можуть втратити тимчасовий захист.

Втрата спеціального статусу загрожує українцям із подвійним громадянством. А особливо, якщо біженець має паспорт країни, яка визнана UDI безпечною. Адже виникає логічне питання, чому людина шукає притулку саме у Норвегії, а не в тій державі, де має ще одне громадянство.

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В один кінець: нові обмеження на поїздки до України

Також уряд Норвегії запровадив суворі обмеження, які не дозволять українським біженцям вільно їздити додому. Ті, хто вирушив назад до України, мають ризик втратити тимчасовий захист. В оновлених правилах йдеться, що поїздка до України можлива лише за виняткових обставин.

Раніше українські біженці під тимчасовим захистом могли виїжджати додому. Для них зробили виняток, порівняно з іншими іноземцями, які отримали притулок. Але це правило було скасоване. Тепер іноземці, які отримали захист у Норвегії, можуть втратити дозвіл на проживання, якщо повернуться до країни, з якої втекли.

Якщо українці з тимчасовим колективним захистом подорожують туди й назад між Норвегією та Україною, це може означати, що вони більше не потребують захисту в Норвегії. Тепер я хочу однаково ставитися до українців та інших національностей щодо наслідків таких подорожей,

– наголосила міністерка юстиції та громадської безпеки країни Емілі Енгер Мель.

Проте, у Норвегії наголошують, що виїзди, здійснені до впровадження цієї директиви, не призведуть до анулювання статусу. Також у біженців залишиться можливість без наслідків поїхати до України в особливих випадках.

Нагадаємо, Норвегія зіткнулася з проблемою перенаселення через потік українських біженців. Тому країна планує посилити умови для українців – зменшити виплати та змінити правила надання житла. Що саме чекає на біженців у Норвегії – в матеріалі за посиланням.