Німеччина підвищить виплати для біженців: на які суми розраховувати українцям

У Німеччині вирішили підвищити виплати для біженців з України. Допомога зросте вже з початку наступного року.

З 2024 року Німеччина підвищить соціальні виплати Bürgergeld. Про це заявив міністр соціальних справ країни Губертус Гайль. Скільки зможуть отримувати українці в Німеччині – читайте далі.

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Що таке Bürgergeld

Розмір допомоги підвищать на 12%. Головна причина – інфляція в Німеччині. Адже ціни зростають, а соціалки бракує для того, щоб покрити всі базові потреби.

Допомогу з безробіття Bürgergeld німці почали виплачувати у 2023 році. Це виплати для тих, хто не має роботи і чий дохід не дотягує до прожиткового мінімуму. Bürgergeld у Німеччині отримують понад 5,5 мільйона людей. Ці виплати рівноправно поширюються і на українських біженців.

При нарахуванні такої допомоги враховуються всі види доходів та активів (в тому числі й з України) та майно. Для отримання виплат Bürgergeld сума оцінки майна біженця (наприклад, авто, коштовності, готівка) не має перевищувати 15 000 євро на кожного члена родини.

Як зросте сума виплат

З наступного року розмір допомоги по безробіттю відчутно зросте. Нові суми будуть такими:

Самотні дорослі або батьки-одинаки – 563 євро (зараз 502 євро);

Діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро);

Діти від 7 до 14 років – 390 євро (зараз 348 євро);

Діти від 15 до 18 років – 471 євро (зараз 420 євро).

Польща пропонує українцям нову стипендію

Українські науковці можуть претендувати на стипендію за програмою "‎Місяць у Польщі". Вона дозволить вченим, які її отримають, проводити короткі наукові дослідження: інтерв'ю, опитування, соціальні експерименти.

В межах програми учасники отримають 6 500 злотих (57 900 гривень) грошової підтримки, а також новий досвід та цінні контакти з науковцями в Польщі. Більше – читайте в матеріалі.