Вже цього року у Нідерландах українці зможуть отримати водійські посвідчення. Послуга буде доступною вже з 1 серпня, інформує Закордон 24.

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Щоб отримати права, українцям потрібно буде скласти два іспити:

з теорії водіння;

з практики водіння.

Українці масово скаржилися про проблему

Раніше українці з тимчасовим захистом не могли отримати водійські права у Нідерландах. Люди скаржилися, що це заважає реалізовувати чимало планів.

Окрім того, українцям повідомили, що вони й надалі можуть користуватися українськими водійськими правами. Також наголосили, що навіть ті посвідчення водія, термін дії яких закінчився, залишаються чинними на території ЄС.

Українці вітають рішення у соцмережах. Зауважують, що це – позитивний крок для майбутнього.

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