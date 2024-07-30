Від 24 лютого 2022 року Швеція приймає українців. Більшість з них успішно інтегрується у життя країни.
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Скільки українців планують повернутися зі Швеції
Міжнародна Організація з Міграції провела опитування упродовж квітня – травня 2024. Участь у ньому взяли понад 3400 українців. Їхні відповіді порівняли з результатами аналогічного опитування. У 2024 році бажання повернутися виявили лише 13% українців. Тим часом у 2023 цей показник становив понад 26%.
Тим часом станом на 2024 81% опитуваних не виявляють бажання переселятися кудись з обраного сьогодні місця. Покращилася й ситуація з вивченням мов. Вже майже 50% опитуваних можуть вільно розмовляти шведською мовою.
Які проблеми мають українці у Швеції
Водночас українці виділяють низку проблем, які не дають спокійно інтегруватися у ринок праці. Зокрема, мовиться про те, що:
- немає релевантних вакансій за місцем проживання;
- немає необхідних кваліфікацій або їх визнання;
- наявна певна дискримінація;
- складно поєднувати догляд за близькими і роботу;
- стан здоров'я заважає знайти роботу мрії.